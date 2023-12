Arranca Manolo Brigadas Mejora

ACUÑA, COAHUILA.- Desde el municipio de Acuña, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha las Brigadas Mejora, que estarán llegando a todos los rincones del estado, donde sumarán programas sociales que impacten en una mejor calidad de vida de las familias coahuilenses.

Acompañado de su esposa Paola Rodríguez López y de la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, el gobernador recordó que el Programa Mejora, que forma parte del Eje Desarrollo Humano, fue implementado durante su gestión como secretario de Desarrollo Social del Estado con el objetivo de potencializar los programas sociales en beneficio de la población de los 38 municipios.

"Me siento muy contento de cerrar mi primer semana como gobernador aquí con ustedes; la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo", aseveró al manifestar que junto al alcalde Emilio de Hoyos seguirá trabajando en beneficio de la población.

Especificó que la Oficina Inspira Coahuila, que preside su esposa Paola Rodríguez López, tendrá a su cargo proyectos importantes como el programa de becas para mujeres así como el de la atención a la salud mental.

"Por eso este es un mensaje para todo Coahuila de que con estas brigadas y muchos programas sociales vamos a trabajar muy cerca de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila", aseveró.

En su mensaje, el Presidente Municipal Emilio de Hoyos Montemayor destacó que en esta frontera inicien las Brigadas Mejora, en el Fraccionamiento Cedros.

A nombre de las familias acuñenses agradeció que se hayan acercado todos los servicios de Gobierno a esta comunidad.

"Bienvenido a esta su casa señor Gobernador, estoy seguro que con su liderazgo, experiencia y compromiso iniciamos una nueva etapa de trabajo conjunto, que estoy seguro habremos de cristalizar en obras y servicios para los acuñenses", aseveró.

De Hoyos Montemayor refirió que Acuña es una de las fronteras más seguras, también con un impulso económico que ha permitido que se cierre el año con más de mil 800 millones de pesos en inversión privada.

Las Brigadas Mejora forman parte de una estrategia transversal en la que participan las diferentes dependencias estatales con una amplia gama de servicios para la población, detalló el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Gabriel Elizondo Pérez.

En la gran Brigada Mejora se ofrecieron atenciones médicas, consultas psicológicas, de nutrición, servicios de medición de glucosa y presión arterial, trámites de escrituras públicas y privadas, asesorías jurídicas, vacunación, servicios educativos, impresión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio, trámites de sucesiones testamentarias, sucesiones intestamentarias y copias certificadas a bajo costo, entre muchas atenciones más.

Entrega de patrullas

Como parte de la gira de trabajo por esta ciudad, el gobernador acudió a la graduación de cadetes de la academia de Policía y entregó 8 unidades para el departamento de Seguridad Pública Municipal, dentro del compromiso establecido al inicio de su administración y como parte del Eje de Seguridad.

La ceremonia se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde Manolo Jiménez Salinas, reiteró que la seguridad es prioritaria en el Gobierno que encabeza, y prueba de ello es la ratificación del Convenio del Mando Único Policial, entre el Gobierno del Estado y las alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios.

"Para nosotros la seguridad es lo más importante, un tema de prioridad máxima, de todos los días donde no podemos bajar la guardia".

Resaltó la coordinación con el Ejército Mexicano, con el que se hará un operativo especial en la carretera Allende-San Juan de Sabinas, a la altura de la autopista Premier, para que fluya mejor el tráfico, incrementado por el paso de Paisanos que llegan a Coahuila, además de que se rehabilitará esa vialidad.

Mientras que el Presidente Municipal Emilio de Hoyos Montemayor manifestó que una de las demandas ciudadanas más sentidas es sin duda la seguridad, y que es una prioridad conjunta.

"Si no hay seguridad no hay inversión y no hay trabajo para nuestra gente", dijo el munícipe al reiterar el compromiso de la administración municipal de continuar trabajando bajo el esquema del Mando Único, donde participan de manera coordinada las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.