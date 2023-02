Arranca MARS campaña unidos contra el cáncer

TORREÓN, COAH.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el arranque de la campaña "Todos Unidos Contra el Cáncer" en Coahuila, evento en donde afirmó que en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón donará cinco tratamientos de radioterapia para niñas y niños que enfrentan esta enfermedad, y que parte de las entradas del Teleférico de Torreón serán donadas para Casa Feliz.

De la misma manera, el Sanatorio Español se comprometió con otros cinco tratamientos de radioterapia.

"Espero que esto se traduzca en bienestar para los niños, que todos salgan adelante en su lucha y que salgan tocando la campana", subrayó el Gobernador.

El Mandatario estatal reconoció a Cecilia Marroquín de Murra, presidenta de Casa Feliz, por imprimir tanta entrega, pasión y compromiso a esta causa de apoyar la niñez que lucha, principalmente, contra el cáncer.

"Hace años, antes de ser candidato a Alcalde de Torreón, vine y fue un cambio radical en mi vida, pues entendí y comprendí lo que están viviendo las madres y padres de cada niña y cada niño en esta situación, y detrás de esas imágenes vi el liderazgo de Cecilia", recordó.

Riquelme Solís hizo hincapié en la unión de autoridades y empresarios, pues la solidaridad de los habitantes de la Comarca Lagunera siempre se extiende más allá.

Afirmó que antes de concluir su periodo reunirá a más empresarios, diferentes a los que ya apoyan, para que se sumen con más tratamientos de este tipo.

El Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, agradeció al gobernador Miguel Riquelme su acompañamiento y sostuvo que para él es importante cerrar esta semana con esta noble causa.

"No sólo es el grano de arena que venimos a aportar cada uno, este es el tiempo de la esperanza, de que todos hagamos algo. Torreón representa el mayor número de organizaciones no gubernamentales y eso habla del compromiso social, esta es la segunda ocasión que me toca estar aquí y significa seguir trabajando en esta ruta", comentó.

Carlos Fernández, empresario lagunero, anunció que el Sanatorio Español donará cinco tratamientos de radioterapia para estos pequeños.

Explicó que las niñas y niños le impresionan por su tesón y que la radioterapia es un tratamiento mínimo invasivo; señaló que esta donación es lo menos que pueden hacer para darle esperanza a los niños.

"Es muy importante tener organismos como Casa Feliz, donde los tratamientos van a quienes más lo necesitan. Niñas y niños, quiero verlos sonreír y que tengan una esperanza más en Sanatorio Español", expresó.

En su intervención, Cecilia Marroquín de Murra, presidenta de Casa Feliz, dio la bienvenida al gobernador Miguel Riquelme y le agradeció su apoyo incondicional hacia estos menores, quienes por su respaldo no se han quedado sin medicamento.

"Gracias por mitigar el dolor físico y emocional para estos pequeños, cuando no tienen más nada", recalcó ante las autoridades y ante empresarios, al tiempo de reconocer a su equipo operativo, voluntarias y Consejo.

"El 2023 es un año de mucha angustia, de escasez de medicamento, pero siempre con muchas noticias y buenas, como la que hoy nos brinda el Gobierno de Coahuila, el Ayuntamiento de Torreón y el Sanatorio Español", comentó.

De igual manera, Lucía Gutiérrez Trejo, madre de familia, agradeció por el apoyo brindado a su hijo en Casa Feliz.

"Gracias a Casa Feliz, el tratamiento fue oportuno y gratuito; esta noticia da luz a un camino de oscuridad, a madres que como yo les necesitamos para que nuestros hijos salgan adelante", mencionó.

A este evento acudieron, además, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón; Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, y Guillermo Murra Marroquín, apoderado legal de Casa Feliz, así como padres de familia beneficiarios de esta organización.

SOBRE CASA FELIZ

Se trata del Grupo Encendamos una Luz, AC, que nace del sueño de ayudar y auxiliar a los niños y jóvenes de cáncer y enfermedades semejantes desde el año de 1987 en la Ciudad de Torreón, con la misión de combatir la indiferencia de la problemática de falta de albergue, ayuda y asistencia para los pacientes y sus familiares foráneos con enfermedades tan duras como el cáncer, leucemia, lupus, púrpura y hemofilia, entre otras, y provenientes de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y zonas rurales de Coahuila de Zaragoza.

MISIÓN Y VISIÓN: La Casa Feliz (Grupo Encendamos una Luz, A.C.) busca que sus huéspedes encuentren en ella a lo largo de su estancia un hogar en donde la hospitalidad hacia las familias con niños bajo el tratamiento médico relacionados con el cáncer y otras especialidades médicas, sientan el soporte incondicional del Consejo y voluntarios como si fuesen su segunda familia.

OBJETIVO GENERAL: Brindar una asistencia de calidad y calidez humana no sólo al paciente, sino también al familiar acompañante. Además de apoyar al familiar del paciente de tal forma que no se interrumpa el tratamiento mientras esté en Torreón.

Buscamos generar tiempos de entretenimiento, aprendizaje, convivencia y alegría para nuestros beneficiarios durante su estancia en el albergue.