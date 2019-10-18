Arranca mega obra de Lagunas de Oxidación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con un beneficio directo a las familias, se puso en marcha los trabajos para la construcción de las Lagunas de Oxidación, que darán servicio a sectores como las colonias Azteca, Guillermo Hernández y Progreso en el municipio de Múzquiz, donde se ejerce una partida presupuestal de 7 millones de pesos.

De acuerdo a la información dada a conocer por la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, esta obra forma parte del paquete de acciones que se realizan a través del programa estatal “Vamos a Michas”, mismo que viene atender a una demanda directa de la sociedad.

Se beneficiarán alrededor de 160 familias.

La obra en sí, se inicia con la construcción de las Lagunas de Oxidación, para luego llevar a cabo la colocación del tubo principal, y posteriormente construir las descargas domiciliarias, que, en términos generales, se habla de un promedio de 160 familias que serán beneficiadas.

Luego del arranque oficial de la obra, la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena dijo que del presupuesto que se aplicará para esta obra 3 millones y medio de pesos, son aportados por el municipio, y el otro 50% lo absorbe el Gobierno del Estado de Coahuila a cargo del Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

Con estas acciones consideró la alcaldesa, se da respuesta a la demanda social que se tiene por parte de la ciudadanía.

Y es que dijo, que de forma específica en lo que corresponde a esta obra, los trabajo se tenían detenidos, y tras una serie de gestiones y negociaciones de los últimos meses, aunado al importante apoyo a través del programa “Vamos a Michas”, se ha logrado retomar la obra en beneficio de los sectores antes mencionados.