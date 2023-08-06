Arranca Torneo de Copa Venados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el arranque del Segundo Torneo de béisbol “La Copa Venados” dieron inicio en el Pueblo Mágico de Múzquiz dichas actividades deportivas siendo la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra quien en esta ocasión brinda apoyo total a los participantes con una aportación económica de 24 mil 300 pesos para lo que se requiera.

La edil recibió a los pequeños deportistas participantes de la academia, en el despacho de la Presidencia Municipal manifestando que dichos recursos costearán los gastos del ampayeo en los juegos que se habrán de realizar durante este fin de semana siendo Múzquiz anfitrión para dichas actividades que se desarrollan en el campo de béisbol de la macroplaza.

La alcaldesa dijo estar sumamente agradecida por seguir apoyando y fomentando el deporte en este Municipio colaborando a la vez para la realización de eventos que atraen en definitivo el turismo a este Pueblo Mágico.

La entrega del cheque se hizo a los niños beisbolistas que representa Jesús Mata participando también equipos provenientes de Nava, Coahuila, Saltillo, Allende, Coahuila Sabinas, la Villa de Agujita, Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, el Mineral de Palaú, Ejido La Cruz, Villa de Cloete y San Buenaventura.