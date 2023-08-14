Arrancan registro de Beca Bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 14 al 26 de agosto se realizará en todo el país el registro de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para quienes cumplen 65 años entre los meses de julio y agosto.

Convocó a las personas adultos mayores a acudir a cualquiera de los dos mil 133 Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, para conocer fecha, hora y ubicación de los Módulos de Bienestar, deberán ingresar con CURP en mano a la página oficial de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar

En caso de que la persona adulta mayor no pueda trasladarse al Módulo de Bienestar por causa de fuerza mayor que le impida salir de su domicilio, un familiar podrá iniciar su trámite y solicitar visita domiciliaria para que se realice el registro a la pensión directamente en su hogar.

Asimismo, está disponible la Línea de Bienestar 800 639 42 64. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional del que gozan 11.5 millones derechohabientes en todo el país y el trámite es gratuito, destacó la secretaria Ariadna Montiel.

REQUISITOS:

• Identificación oficial vigente

• Acta de nacimiento

• CURP de reciente impresión

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

• Teléfono de contacto celular y de casa

Las personas adultas mayores tienen derecho a registrar una persona auxiliar que apoye en los trámites, y debe cumplir los mismos requisitos.