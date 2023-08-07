Asaltan a secretaria del Registro Civil 5

NUEVA ROSITA, COAH. – Sin importarle que se tratara de una adulta mayor, un solitario ladrón asaltó y sometió a la secretaria del registro civil 5 para robarle un teléfono celular, en hechos se registraron en el interior de la misma dependencia.

El sujeto con un bat pequeño ingresó a la oficialía con la intención de cometer un atraco, al ver a la mujer sola la tomó del cuello sometiéndola para que le entregara dinero así como el teléfono celular que se encontraba en el escritorio.

Las cámaras de seguridad con que cuenta la oficialía del Registro Civil captó el momento y al avezado sujeto que vestía short de color negro, playera guinda y una cachucha blanca, sin embargo el sujeto escondió el rostro para evitar que fuera identificado.

La valiente secretaria supuso que se trataba de una broma cuando el sujeto le dijo que se trataba de un asalto, reaccionando en forma inmediata señalándole que las cámaras de video estaban grabando el momento.

Afortunadamente la mujer se encuentra bien de salud, por su parte el Juez Civil Jesús Samaniego señaló que estos hechos ocurrieron el pasado viernes y de inmediato se presentó en la agencia Investigadora del Ministerio Público con las pruebas fehacientes de los hechos para presentar la demanda en contra de este sujeto.