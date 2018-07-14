Asaltan tienda de conveniencia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Más de cuatro asaltos se han registrado en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Justo Sierra esquina con Gustavo Elizondo del barrio la Ford. Fue la madrugada de ayer cuando sobrevino este hecho poco antes de la 01:00 de la mañana, en el establecimiento ubicado sobre las calles antes mencionadas.

El ladrón se dirigió hacia la empleada que estaba a cargo de la caja registradora, para exigirle con palabras altisonantes que le hiciera la entrega de todo el efectivo que tenía bajo su resguardo, a lo cual la mujer accedió por temor.

Una vez con el dinero en sus manos el presunto delincuente quien vestía una camisa blanca con rayas negras, pantalón de mezclilla, cachucha y una pañoleta que le cubría parte del rostro salió de la tienda con rumbo desconocido para darse a la fuga.