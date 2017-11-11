Aseguran a narcomenudista

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Fuerza Coahuila, llevaron a cabo la detención de una persona del sexo masculino, a quien le aseguraron diversas dósis de droga.

El hecho ocurrió en una acción de prevención y vigilancia en el barrio La Piedra, por lo que al circular los uniformados a bordo de una patrulla por una de las calles, los uniformados observaron a un sujeto alterando el orden público, mismo que al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo detenido de manera inmediata.

Al realizarle una revisión al detenido quien se identificó como José (Z), de 36 años de edad, se le aseguró un paquete envuelto en cinta canela con hierba verde y seca con las características de la marihuana, además de algunos envoltorios con el mismo contenido y dinero en efectivo.

El detenido, así como la droga asegurada fue puesto a disposición de la autoridad competente a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.