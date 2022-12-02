Asiste MARS a sesión nacional de SP y PC

Alvarado, Veracruz.- El gobernador coahuilense Miguel Ángel Riquelme Solís asistió a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Protección Civil en esta ciudad, que fue encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“En conjunto con mis homólogos gobernadores, revisamos estrategias y coordinamos acciones para garantizar la paz, tranquilidad y justicia en nuestros estados”, expresó el Mandatario estatal.

Destacó que en la entidad se sigue avanzando con acciones contundentes para mantener a “Coahuila seguro y a nuestras familias tranquilas”.

“Esta ha sido la principal política de la presente Administración, la seguridad”, puntualizó.

El Gobernador Miguel Riquelme presente en esta actividad. Seguirá la seguridad en Coahuila. Este estado es el tercero más seguro de México.

“En los cinco años de gobierno, la estrategia que ha marcado la diferencia es la fuerza institucional, la coordinación, la tecnología y policías mejor preparados”.

Lo anterior ubica a Coahuila como el tercer estado más seguro del País, dijo.

“Es preciso agradecer el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con todos y cada uno de los municipios, e incluso con los gobiernos de los estados vecinos”, finalizó Miguel Riquelme.