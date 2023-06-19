Atenta contra su vida por infidelidad

Nava, Coah.- Tras una supuesta infidelidad un hombre de 45 años decidió salir por la puerta falsa, el mando Unificado policial del municipio de Nava, indicó que el hombre fue encontrado por su hija la tarde del pasado lunes en su domicilio.

Los hechos relatan que tras sufrir de una depresión por el supuesto engaño de su esposa, y al ser abandonado por ella en pleno día del padre, tomó la decisión de atentar en contra de su vida, esto en la colonia las Torres de la localidad.

Por parte de la familia se tuvo la información de que esta no era la primera vez que a tentaba con su vida, ya que el hoy occiso sufría de una severa depresión, cumpliendo este lunes con su cometido al colgarse en la sala de su casa.

La hija relata que al ser encontrado tomó un cuchillo para soltarlo, para luego llamar a las autoridades correspondientes , quienes confirmaron el fallecimiento del hombre identificado como José Guadalupe N y tomaron conocimiento de los hechos.