Atiende CFE a proveedores

NUEVA ROSITA, COAH.- Autoridades federales de CFE, Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, atendieron la mañana de ayer una mesa de diálogo con proveedores locales de Pasta de Conchos atendiendo sus inconformidades en cuanto al incumplimiento de pago de 30 millones de pesos que dejaron pendientes las constructoras PROACON y DTERRA, empresas que en su momento fueron contratadas por la paraestatal para iniciar con el rescate de los 63 mineros.

El ingeniero, César Fernando Fuentes Estrada, director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura en Comisión Federal de Electricidad dijo estar consciente de la situación que afecta a los propietarios de empresas locales quienes en su momento ofrecieron sus trabajos y servicios a las constructoras que estuvieron laborando en la mina Pasta de Conchos en su primera etapa, dejando adeudos que lastiman la economía de estos negocios.

Agregó que a partir de principios de este año, febrero, marzo, las constructoras se retiraron del sitio, reconoció que prácticamente se perdió todo contacto con ellas y los compromisos de pago se fueron diluyendo con el tiempo lo cual ocasionó una verdadera exasperación por parte de los proveedores lo que ocasionó que se manifestaran de alguna manera que ha impactado negativamente el proyecto de la mina Pasta de Conchos.

“Por eso en la mayor brevedad, esto lo hemos escalado y hoy estuvimos presentes con los servidores de trabajo y servicios para escucharlos y darles nuestra opinión e informarles acerca de las medidas que estamos tomando”, resaltó el funcionario federal.

Dijo a su vez -Tomamos las medidas legales para poder encarar este problema con los contratistas de la primera etapa, ante lo cual organizamos ya una reunión para el próximo martes en punto de las 13:00 horas con las empresas contratistas donde habremos de participar la Secretaría de Gobernación, STPS y la CFE para obligar a sus representantes que se sienten a dialogar con los proveedores a quienes presumiblemente se les debe y con ello se fijen acuerdos- resaltó Fuentes Estrada.

Agregó que Comisión Federal entregó en su oportunidad un anticipo por el orden de 300 millones de pesos, cifra suficientemente “jugosa” para poder cubrir los gastos iniciales que se irían amortizando con los trabajos ejecutados.

Desafortunadamente el desempeño de las constructoras fueron muy deficientes que nos obligó a llegar a un acuerdo de que se retiraran, no obstante a lo largo del proyecto se fueron ejecutando trabajos, ellos nos presentaron sus estimaciones, es decir, los trabajos que fueron desarrollando, canalizando lo anterior a las áreas contables, pagando con toda oportunidad ante lo cual, la CFE no tiene ningún pago pendiente con las empresas constructoras.

Por su parte Carlos Brito, Director General de Conservación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo reconocer que hay personas que están hoy reclamando una falta de pago y eso le ha ocasionado un impacto a sus familias y, a la comunidad, lo cual tiene que tener un curso legal con las empresas señaladas, la cual tiene a la vez conflicto con la CFE.

“Ante ello lo que nosotros observamos es la necesidad de un canal de diálogo lo cual se plasmó en una minuta donde la SG y ST podemos participar en llenar esos huecos de comunicación para que los temas administrativos o burocráticos que pueden ahogar estos procesos, se puedan solventar de esta manera”.