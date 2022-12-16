Atiende Velázquez a concubina de minero

SABINAS, COAHUILA.- La coordinadora nacional de protección civil Laura Velázquez Alzua, dijo que se atendió personalmente el caso de Landy Melissa Flores Villa quien ya tiene una sentencia a su favor para cobrar la indemnización correspondiente por el fallecimiento de su concubino Ramiro Torres, al respecto dijo “Hay un caso que se fue a litigio, ya está solucionado, aquí en planta baja se encuentra la señora ya le dimos la información necesaria para que continúe y pueda recibir la indemnización, ya fueron atendidos”.

Por su parte el abogado Miguel Tinajero acudió al sitio donde se encontraba la coordinadora nacional de Protección Civil, acompañado de la señora Landy Melissa Flores, con el fin de hacer de su conocimiento que ya hay una sentencia favorable de un juez de lo familiar en favor de la concubina y su hijo para que puedan recibir esta indemnización.

Agregó que solo lo que resta es saber ante que dependencia federal tendrá que acudir la señora para hacer valer este veredicto, ahí mismo obtuvo la respuesta por parte de la funcionaria federal.

El abogado señaló que no se ha entregado ninguna cantidad a la mujer de Ramiro Torres, se había realizado una investigación por parte de Trabajo Social de la federación, se percataron que la señora Landy era la concubina desde hace 6 años y que había un bebe de por medio y posteriormente se esperó a que hubiera una respuesta por parte de un juzgado familiar.

Solo estaba el pendiente de saber que dependencia se va hacer cargo para comparecer a ellos y que se le entregue la indemnización, sin embargo todavía falta comparecer ante un juzgado penal federal para la reparación del daño vía civil, cuantificarlo así, como también la cuestión laboral para que la señora reciba los beneficios de una viuda.

A la señora le corresponde cobrar la indemnización de los 4.7 millones que cobraron las viudas por parte del gobierno federal, pero todavía faltan las personas que compraban el carbón, los contratistas y la persona que esta privada de su libertad, una vez que se tenga un acta de defunción para que el seguro social responda a la señora Landy como pensionada.