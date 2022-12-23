Aumenta capacidad de hospedaje industrial

Saltillo, Coah.- En los últimos cinco años, Coahuila sumó 28 sitios industriales a los 68 existentes al inicio de la actual Administración Estatal, para garantizar a nuevos inversionistas espacios adecuados para el desarrollo pleno de sus factorías, destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

El mandatario estatal refirió que en todas las regiones de la entidad se acondicionaron superficies de terreno de acuerdo a las necesidades de empresarios e industriales, en coordinación con las autoridades municipales.

Agregó que estos sitios industriales cuentan con todos los servicios públicos, accesos a zonas urbanas y estratégicas para la comunicación terrestre hacia distintos puntos del País, en particular hacia la frontera norte; “los sitios industriales coahuilenses tienen gran aceptación entre potenciales inversionistas, o bien, entre las empresas ya instaladas”.

En ese contexto, Riquelme Solís destacó que tan sólo este año, en Coahuila se concretaron 38 nuevos proyectos de inversión, por el orden de los mil 735 millones de dólares.

Apuntó que en los últimos cinco años se cristalizaron 188 nuevos proyectos, con una inversión global de 10 mil 173 millones de dólares.

El mandatario estatal señaló que durante su Administración, se ha puesto especial énfasis en tres factores principales para alentar la llegada de más inversiones, o bien, consolidar las ya existentes:

1.- Establecer conexiones con los nuevos inversionistas nacionales y extranjeros que desean invertir en Coahuila, a través del contacto directo mediante reuniones virtuales y presenciales.

2.- Gestionar estímulos a la inversión: “Procuramos que obtengan retornos a su capital mediante acciones que faciliten sus actividades, así como el otorgamiento de incentivos productivos y de gestión para retener las inversiones”.

3.- Garantizar la seguridad de la inversión: “Ofrecemos un ambiente de bajo riesgo y alta seguridad a su inversión; en esta Administración logramos consolidarnos como una entidad muy competitiva”.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme puntualizó que su Gobierno procura que las inversiones que lleguen a Coahuila sean de alto retorno económico y que detonen la mayor cantidad de empleos posible.