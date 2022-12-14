Aumenta el parque vehicular a 30 mil

SABAINAS, COAHUILA.-Tras señalar que Recaudación de Rentas tiene registrados 25 mil vehículos y esto se incrementa por los autos nuevos y los que se están importando, el parque vehicular ya es de 30 a 31mil, los cuales enfrentan el problema del estacionamiento sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, algunos comerciantes no se preocuparon en los cajones de estacionamiento advirtió Julio Aguirre Montemayor.

Agregó que en estos últimos meses del año hay en la ciudad una población flotante y se incrementa el parque vehicular y aquí es donde el comercio establecido juega un papel importante pues debe contar con cajones suficientes para que los clientes se puedan estacionar.

Hay en Coahuila leyes de asentamientos que establecen que las cadenas comerciales en cuanto llegan y se instalan deben tener sus propias áreas de estacionamiento, como pueden ver todas las cadenas tienen sus áreas, sin embargo no sucede así con el comercio local a veces construyen sus locales y no hicieron estos ajustes.

Por otra parte comentó que hay una ley de asentamientos humanos en Coahuila desde 1994, la cual debe hacerla valer el departamento de obras públicas y aún está vigente, la gente a veces se queja por no encontrar estacionamiento.

Mientras el parque vehicular año con año se va incrementando, y aunque Sabinas cuenta con calles muy anchas de 14 metros, las banquetas de tres establecido desde que se planeó la ciudad para el primer plano, luego vemos que colonias que se construyeron recientemente cuentan con calles muy angostas y banquetas también.

Alabo el esfuerzo que la alcaldesa Diana Haro esta haciendo para instalar más semáforos en la ciudad para que el trafico fluya bien en las arterias.