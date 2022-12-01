Aumenta peaje de la Autopista Premier

NUEVA ROSITA, COAH.- Hoy entra en vigor el incremento al peaje de la autopista Premier, el aumento a la tarifa será entre un 8 y 9 por ciento lo que molestó a los automovilistas principalmente a maestras de esta localidad que se desplazan a sus centros de trabajo ubicados en Acuña y Piedras Negras.

Un grupo de cinco maestras originarias de esta Localidad utilizan este carretera supuestamente por más "segura" hoy desembolsaran la cantidad de 252 pesos diarios para el ir y venir a sus centros de trabajo lo que provocó el enojo de las profesionistas.

Sumamente molestas las maestras señalaron que utilizarán la autopista Premier hasta que inicie el periodo vacacional decembrino, ya después se pondrán de acuerdo en seguir pagando por el libre tránsito o bien utilizar la carretera Federal 57.

Cabe destacar que la autopista Premier se encuentra en pésimas condiciones de tránsito, prueba de ello se han registrado una serie de accidentes que han cobrado la vida de los conductores o algún miembro de la familia.

Aun así los incrementos inician hoy con una vigencia hasta el 30 de noviembre del próximo año 2023, los conductores de autobuses y camiones de 2 hasta 4 ejes pagaran 211 pesos, motociclistas cubrirán la cuota de 63, autos y Pickup será de 126 pesos.

Mientras que los camiones de 5 y 6 ejes pagaran a partir de hoy la cantidad de 298 y los de 7 a 10 será de 330 pesos, el incremento a las tarifas son de un 8.52 por ciento

Desde que inicia la autopista Premier el famoso 'Caracol" ha ocasionado una gran cantidad de accidentes por falta de señalamientos, causando una serie de daños materiales.