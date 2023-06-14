Aumentan ventas de minisplit

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La venta de minisplit a través de redes sociales y hasta en módicos “abonos” se ha disparado de forma considerable a través de redes sociales, ante las temperaturas calcinantes que se presentan en la Región Carbonífera de hasta 45 grados centígrados con sensación térmica de 48.

Estos aparatos dejan de lado los ventiladores y hasta los abanicos de aire lavado dado a la escasez también de agua, por lo cual las familias que tienen oportunidad y el recurso económico necesario, se enganchan ahora por adquirir los minisplit.

La tercera ola de calor que azota a gran parte del territorio mexicano, es extrema por lo cual autoridades locales recomiendan a la población extremar precauciones y protegerse de las inclemencias de los rayos del sol aplicando bloqueador solar teniendo cuidado debido de los niños y personas de la tercera edad evitando los golpes de calor.

Es importante también proteger a las mascotas manteniéndolos en lugares apropiados expresó Gustavo Vázquez Zapata, director de Protección Civil Municipal.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las altas temperaturas seguirán hasta el sábado 17 de junio siendo las familias que viven en condiciones desiguales quienes tienen que afrontar esta situación al no contar en sus hogares ni siquiera con aparatos de aire lavado para mitigar las temperaturas infernales que se registran de momento.