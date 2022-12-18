Aumentarán taxistas tarifa

NUEVA ROSITA, COAH.- Taxistas de Nueva Rosita, adheridos a la CTM están con la incertidumbre ante la inestabilidad de precios de la gasolina, anticipando un posible incremento a la tarifa en los primeros meses del año.

Salvador Ramírez Martínez, secretario general de los taxistas, señaló que el presente año fue complicado por la difícil situación económica en la Región Carbonífera y además de la pandemia, este año vaticina el mismo panorama ante la falta de empleo en esta localidad.

Con el alza en precios de combustibles en México, el futuro es incierto para empresarios o comerciantes del transporte, por altos costos que tiene que invertir en sus unidades para trabajar.

El último aumento en la gasolina alcanzó los 25 pesos el litro y fue un duro golpe para la economía de los taxistas quienes tienen más de un año amortiguando la crisis económica de la región con las mismas tarifas.

Durante el presente año, el servicio de transporte tuvo que hacer frente a la recesión económica propia de la temporada además todavía con el nuevo brote de covid por los cambios bruscos de temperatura, la gente principalmente la que no está vacunada tiene miedo salir a la vía pública.