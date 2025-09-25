Autoridades aseguran personas en cateo de sustancias ilícitas en Sabinas

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- En una operación coordinada, autoridades policiacas llevaron a cabo dos cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas, en la Región Carbonífera.

Como resultado de ellos decomisaron narcóticos con las características de metanfetamina y marihuana, además aseguraron 2 personas, realizándose ya en esta cuenca cerca de 38 cateos.

La supervisión de los cateos estuvo a cargo del delegado de la Fiscalía General del Estado, licenciado Diego Garduño Guzmán, quien encabezó las diligencias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos legales y de seguridad establecidos.

Uno de los puntos clave de la operación se localizó sobre la avenida Presidente Juárez de la ciudad de Nueva Rosita, a donde se desplegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Acción y Reacción (PAR), así como efectivos de la Policía del Mando Coordinado de Seguridad Pública.

La presencia de las corporaciones generó expectación entre los vecinos, quienes observaron el movimiento sin conocer los detalles del procedimiento.

Las autoridades mantuvieron un cerco de seguridad en las zonas intervenidas, evitando el acceso a personas ajenas a la investigación. Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la expectativa ante el desarrollo de estos operativos que están relacionados con investigaciones de alto impacto en la región.