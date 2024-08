Autoridades Intervienen en Disputa por la Custodia de un Niño

MÚZQUIZ, COAH.- Un incidente de carácter familiar en el Ejido La Cuchilla ha derivado en la intervención de elementos policiales y de la Fiscalía, luego de que se desatara una disputa por la custodia de un menor de tan solo tres años. Juan Reynaldo Esquivel, abuelo paterno del niño, ha brindado su testimonio sobre los hechos que llevaron a la presencia de las autoridades en su domicilio, exponiendo la gravedad de la situación y la serie de conflictos que han afectado a la familia.

El centro de la disputa radica en el intento de la abuela materna, identificada como "Lolis", por quedarse con el niño, argumentando que tiene derecho sobre él. Según Esquivel, la abuela materna ha manifestado una obsesión por hacerse cargo del niño, lo que ha provocado enfrentamientos frecuentes con la madre del menor, Cristal. "Ella (la abuela materna) insiste en que el niño es suyo, a pesar de que todos sabemos que es hijo de mi nuera Cristal," declaró Juan Reynaldo, señalando que esta situación ha generado una tensión constante en el hogar.

El abuelo también reveló que este no es un caso aislado, ya que la abuela materna ha intentado en varias ocasiones llevarse al niño, utilizando métodos que han sido presenciados por vecinos del Ejido La Cuchilla. En particular, mencionó que la semana pasada la abuela materna al tratar de quitarle a su hija el menor, lo arrastró al niño por la calle, lo que resultó en raspones y moretones en su cuerpo. "Mi nuera no quiso levantar una denuncia porque es su madre, pero esto ya no puede seguir así," expresó Esquivel, mostrando su preocupación por el bienestar del menor.

El conflicto escaló cuando la abuela materna presentó una denuncia alegando agresiones hacia el niño, lo que llevó a la intervención de las autoridades, entre ellas personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). Las autoridades llegaron al domicilio con la intención de llevarse al menor, lo que desató un enfrentamiento con la familia paterna. Juan Reynaldo Esquivel manifestó su preocupación por el estado emocional de la abuela materna, sugiriendo que podría no estar bien. "Vino un vehículo de la PRONNIF para intentar llevarse al niño a la fuerza. No sabemos qué más hacer; estamos preocupados por la seguridad del niño," comentó.

En un llamado urgente, Juan Reynaldo Esquivel instó a su nuera Cristal a que presente una denuncia formal contra su madre para proteger a su hijo. "No podemos permitir que esto continúe. "Cristal ha terminado con sangre y el niño con moretones, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de que se tomen medidas legales para asegurar el bienestar de ambos," subrayó el abuelo, quien teme que la situación pueda empeorar si no se actúa de inmediato.