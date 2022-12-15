Avala Cristina el Informe de Diana

SABINAS, COAH.- “Como mujer me siento muy orgullosa de atestiguar el Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez porque observamos que ha cumplido en tan solo 365 días del año cada uno de los compromisos que se hicieron en campaña”.

Expresó a LA VOZ, Cristina Amezcua, Diputada Federal en el Congreso de la Unión, destacando que son logros que se han hecho en equipo con el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís ante los recortes presupuestales por parte de la Federación.

Sin embargo, dijo, -aquí en Sabinas, han logrado salir adelante avanzando y viendo resultados sobre todo con finanzas sanas y una administración avalada en transparencia.

Agregó que los resultados se vieron desde el día 1 de enero, cuando Diana Haro tomó protesta como alcaldesa, pues durante los primeros días de la administración se vio un Sabinas limpio y mejorado en cuanto a imagen urbana se refiere.

La diputada felicitó a la alcaldesa por este Primer Informe de Gobierno deseándole que sigan los éxitos.