Avanza Ecología, limpieza de plaza

MÚZQUIZ, COAH.- Como parte del trabajo diario que realiza el departamento de Ecología, se avanzó en un 75 las labores de limpieza de la plaza en nacimiento, misma que anteriores administraciones siempre estuvo en el olvido.

EL ingeniero Porfirio Zamora Salazar, titular del departamento, indicó que por órdenes de la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, es que se está realizando esta limpieza en el lugar, con el retiro de maleza y acondicionamiento de las instalaciones.

“Buscamos que la gente tenga un lindo lugar en donde poder pasar una tarde en familia, realizamos ya el retiro del 75% de la maleza y avanzamos también en el acondicionamiento de las áreas de recreación” indicó.

Mencionó que para este miércoles, se terminaría el 100% quedando así lista para la población en general.