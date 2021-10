Avanza entrega recepción

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras señalar que será un gran reto y una gran responsabilidad representar al partido MORENA como alcaldesa del Municipio de Múzquiz a partir del 1 de enero del 2022, Tania Vanesa Flores Guerra, mencionó a LA VOZ que ante ello, su compromiso será, sacar adelante al Municipio de Múzquiz en todas sus facetas.

Esto lo expresó durante una conferencia de prensa donde abordaron temas sobre el avance que se tiene en el proceso de entrega recepción con la actual administración municipal 2019-2021.

Indicó al respecto que manejan este proceso en 3 etapas, el avance es del 60 % y concluirá el 1 de noviembre posteriormente habrán de informar a detalle las condiciones en que se encuentran cada una de las 42 direcciones a fin de proceder con la auditoría correspondiente ya que fue un compromiso de campaña y el compromiso que hizo con la gente.

"Faltan 2 meses y medio para que inicie una nueva historia en el Municipio de Múzquiz, no hay duda que vamos a dejar un gran legado, vamos a ser historia, pues le vamos a poner todo el corazón y todas las ganas a este trabajo lo cual no va a ser nada fácil pero no es imposible", Mencionó.

Destacó a su vez que más adelante dará a conocer los nombres de sus colaboradores y las direcciones que habrán de ocupar en la administración municipal entrante 2022-2024.

Flores Guerra, mencionó que no habrá funcionarios de escritorio en la Presidencia Municipal, serán empleados de campo, trabajando muy de cerca con el pueblo.

Destacó finalmente que el 17 de septiembre inició la entrega recepción de la primera etapa concluyendo el 30 del mismo mes comprendiendo la revisión de las siguientes direcciones: secretaría del ayuntamiento, fomento económico, tránsito, turismo, protección civil, desarrollo rural, Unidad Básica de Rehabilitación, archivo municipal, junta patriótica, comunicación social, PRONNIF, museos, las dos Casas de la Cultura que abarca la ciudad de Melchor Múzquiz y el Mineral de Palaú, desarrollo humano y los teatros; posteriormente la segunda etapa arrancó el 1 de octubre culminando el día de hoy, analizando lo administrativo, lo legal, obras públicas, DIF, catastro, agua potable, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Oficialía Mayor, ecología, Tenencia de la Tierra, bibliotecas, jurídico, Ventanilla Única y Transparencia, fideicomisos, ingresos y egresos.

Está pendiente la tercera etapa que iniciará el 18 de octubre y concluirá el 1 de noviembre siendo cuatro departamentos a revisar: tesorería, contraloría, contabilidad gubernamental y servicios primarios.