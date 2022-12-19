Avanza mausoleo de mineros en Pasta de Conchos

NUEVA ROSITA, COAH. -El mausoleo dedicado a la memoria de los 65 mineros de Pasta de Conchos lleva un notable avance que podría quedar concluido los primeros meses del año, los trabajos en este lugar no se han suspendido.

Rosa María Mejía, viuda de Pasta de Conchos, señaló sumamente molesta que esta obra sale sobrando, lo primordial era el rescate de los restos de sus seres queridos que quizás no se logre antes de que termine en mandato de AMLO.

Prueba de ello las obras de interés social que prometió el Presidente de la República como lo es la construcción de la plaza principal y el polideportivo supuestamente quedarían concluidas antes de que finalice el año y no fue así.

Por tan motivo dudas las viudas que se logre el rescate por el retraso que presentan los trabajos de rescate que para nadie es desconocido que CFE otorgó contratos a empresas que no tenían idea sobre los trabajos de minería.

Las viudas se encuentran inconformes debido a que los trabajos se reanudarán hasta el próximo año con una nueva empresa que hasta el momento se desconoce quién continúe con las labores interrumpidas por incumplimiento al contrato contraído con CFE.