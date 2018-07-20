Bachean calles en Rosita

NUEVA ROSITA COAH.- Se continúa trabajando en el programa de “Bacheo Permanente” en todo el municipio de San Juan de Sabinas, abarcando la villa de San Juan y las carreteras hacia los diferentes ejidos pertenecientes.

Con una inversión sin precedentes hasta el momento de 168 m3 de carpeta asfáltica fría y 5,200 litros de liga asfáltica aplicados en las diferentes colonias, calles, avenidas y bulevares de la ciudad así como los caminos y carreteras que conducen hacia los diferentes ejidos, predios y villa.

Hasta el momento de 168 m3 de carpeta asfáltica fría y 5,200 litros de liga asfáltica.

El alcalde Julio Iván Long Hernández, sigue atendiendo las necesidades primordiales de todos los ciudadanos para que puedan esparcirse libremente y sus vehículos no sufran algún daño por la mala pavimentación, bacheo o algún otro menoscabo que presentan las carreteras, calles o avenidas de la ciudad.

Lo que se busca es mejorar la calidad de vida de todos los sanjuanenses ofreciéndoles una ciudad de buena estructura, donde se sientan cómodos y evitar los gastos extras que puedan surgir al poncharse una llanta o sufrir algún altercado en las vialidades.

“Mi reconocimiento al personal de la Coordinación de Bacheo y Drenaje por todo su esfuerzo y trabajo en beneficio de nuestra gente, seguiremos trabajando con mucha fuerza para mejorar nuestras vialidades y la imagen urbana de nuestro municipio”, destacó el edil Julio Long.