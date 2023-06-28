Batazos a empleado de correos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un empleado de Correos de Múzquiz fue golpeado salvajemente en la zona centro de esta localidad, el afectado se refugió en una tienda departamental hasta que llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal.
Pedro Miguel N de 48 años de edad y con domicilio en calle Varito, Número 2026 del barrio El Colorín, mencionó a las autoridades policiacas que se encontraba en el estacionamiento de Soriana lugar hasta donde llegó un individuo de nombre Edgar N alias “El Bagre” a bordo de un vehículo Sedan, color gris por lo que sin mediar palabra lo atacó a golpes.
Trascendió que la víctima acudió al establecimiento para llevarle lonche a su mujer la cual es trabajadora de dicho negocio, ahí lo interceptó el presunto responsable dándole batazos en diferentes partes del cuerpo.
El empleado de correos resultó con lesiones en rostro y cráneo por lo cual los elementos policiacos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja a fin de trasladar al afectado a un hospital de la localidad donde recibiera atención médica.
Los uniformados a su vez, recomendaron a Pedro N denunciar los hechos ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público por el delito de lesiones y lo que resulte.