Batazos a empleado de correos

Pedro Miguel N de 48 años de edad y con domicilio en calle Varito, Número 2026 del barrio El Colorín, mencionó a las autoridades policiacas que se encontraba en el estacionamiento de Soriana lugar hasta donde llegó un individuo de nombre Edgar N alias “El Bagre” a bordo de un vehículo Sedan, color gris por lo que sin mediar palabra lo atacó a golpes.

Trascendió que la víctima acudió al establecimiento para llevarle lonche a su mujer la cual es trabajadora de dicho negocio, ahí lo interceptó el presunto responsable dándole batazos en diferentes partes del cuerpo.

El empleado de correos resultó con lesiones en rostro y cráneo por lo cual los elementos policiacos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja a fin de trasladar al afectado a un hospital de la localidad donde recibiera atención médica.

Los uniformados a su vez, recomendaron a Pedro N denunciar los hechos ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público por el delito de lesiones y lo que resulte.