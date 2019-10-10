Beca Long a estudiantes

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Teniendo como sede la sala de juntas de la presidencia municipal de Nueva Rosita, el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Iván Long Hernández, entregó los recursos correspondientes al programa de becas que su administración destina para los estudiantes del nivel básico de educación.

En esta ocasión las becas se entregaron a alumnos del Ejido Paso del Coyote, con la intención de que tenga un aliciente para seguir con su formación educativa.

Para concretar la entrega de este tipo de becas, explicó el alcalde se cuenta con el apoyo incondicional de algunas dependencias y empresarios interesados en la educación, entre ellos cito, al empresario Don Antonio Gutiérrez Garza, presidente del consejo de administración de la cadena comercial Súper Gutiérrez.

Con este apoyo dijo, la administración municipal ha consolidado la entrega de poco más de mil becas destinadas a menores del nivel básico de educación.

Cabe señalar que en la entrega de las becas se contó con la presencia del Director de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la presente administración, Jesús Guajardo y el comisariado Ejidal del Paso del Coyote, Manuel Castillo.