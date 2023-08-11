Beneficia a familias el tandeo de agua

NUEVA ROSITA, COAH. - El tandeo de agua en la carbonífera sigue y ha sido lo más atinado para lograr llevar el vital líquido a todos los municipios, principalmente en donde se tienen problemas de abasto principalmente en las colonias altas que están padeciendo la falta del vital líquido.

Rafael Humberto Martínez Villarreal titular de Simas Región Carbonífera, señaló que para Nueva Rosita se le proporcionan ocho horas de suministro inicia por la mañana, mientras que, a Sabinas, se le suministran 16 horas de agua, después de llegar a un acuerdo con alcaldes y el CEAS Coahuila.

Martínez Villarreal, comentó que se espera que al menos por 40 días se esté trabajando con este método de tandeo, para garantizar el abasto del agua potable a ambos municipios de la Región Carbonífera.

Dijo que el trabajo que se realizó por parte del gobierno del Estado y el municipio con el tanque de Rebombeo ha venido a solucionar el problema que se tenía con las colonias en partes altas de Nueva Rosita y esto ha colaborado a que se pueda hacer el tandeo de agua y dar más horas a Sabinas.

“Por el momento no se tiene previsto cambiar el sistema del tandeo de agua en ninguno de los dos municipios, se continuará al menos por un mes y medio más, para poder combatir esta ola de calor que se presenta en nuestra región”.