Blindarán Buen Fin elementos policíacos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- David Alejandro Ramírez Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal, indicó que se han estado llevando reuniones con las diferentes corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno para la coordinación en la próxima edición del Buen Fin 2017.

Un total de 50 elementos de las distintas corporaciones policíacas de los tres niveles de Gobierno ya se encuentran listos para el operativo del Buen Fin 2017, declaró David Alejandro Ramírez Sánchez, director de Seguridad Pública Municipal.

Menciono que se trabajara en coordinación con las diferentes corporaciones policiacas, en un operativo que va ser un trabajo de seguridad, prevención y disuasión en donde estarán participando 50 elementos operativos en zona centro, principales calles de la ciudad y los minerales, así como en bancos, cajeros y centros comerciales, señalo el titular de la corporación policiaca.

Agrego que se han estado llevando reuniones con las diferentes corporaciones policiales municipales, estatales y federales para la coordinación en este Buen Fin 2017, reuniones que han estado encabezadas por el presidente Municipal Luis Fernando Santos Flores, todo esto para salvaguardar la seguridad e integridad de todos los ciudadanos que acudan a aprovechar las ofertas que traerá el Buen Fin este año.

Explico que el operativo comenzara a las 9:00 de la mañana hasta las 23:00 horas y se ubicaran tanto en centros comerciales como en bancos, cajeros y principales vialidades.