Bloquean la Planta lavadora

MINAS LA FLORIDA, COAH.- Desesperados y molestos por no poder llevar sustento a sus hogares, empleados de confianza que laboran para la planta Lavadora No. 2 de MIMOSA se vieron orillados a bloquear los accesos a dicho desarrollo de carbón ubicado en este mineral.

“La empresa Minera del Norte nos adeuda 10 quincenas de pago, el ahorro del año pasado y del presente, vacaciones y vales de despensa” expresaron los trabajadores quienes argumentaron –nos piden que tengamos paciencia- y nosotros nos preguntamos ¿Cuánto tiempo más? si son meses de estar así y nadie nos ayuda, nadie nos apoya, nadie nos respalda, señalaron.

Octavio Estrada Turrubiate con 23 años de antigüedad laborando para dicho desarrollo, manifestó que están en su derecho de cerrar los portones de la planta y evitar que continúen extrayendo carbón puesto que a ellos no les han realizado los pagos que la empresa les adeuda.

Destacó que entre 30 o 40 trabajadores acudieron a la manifestación, sin embargo, llegarían más para luchar por su causa que es justa puesto que ya no permitirán que pisoteen sus derechos laborales.

“Nos vamos a estar turnando para permanecer en este lugar y dejaremos salir a los operadores de las unidades que ingresaron a la Planta Lavadora pero ya nadie volverá a ingresar”, dijo tajantemente el entrevistado.

Los trabajadores de confianza señalaron que habrán de esperar respuesta por parte de la empresa, pero en caso de ser una respuesta negativa, ellos seguirán en el plantón.

“La crisis para nosotros comenzó este año cuando empezaron a faltar nuestros pagos de nómina desde hace ya 5 meses aproximadamente”, subrayó el entrevistado, añadiendo que no van a desistir a sus reclamos.