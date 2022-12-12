Borracho provoca choque en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona alcoholizada ocasionó un percance vial donde solamente se registraron daños materiales en 2 vehículos y la cerca de un domicilio, informó el Capitán Javier Méndez Cervantes, director de Seguridad Pública Municipal.

Mencionó la autoridad que estos hechos se registraron el pasado fin de semana por la noche sobre la calle Mutualismo con 5 de Mayo en la zona centro de la cabecera municipal, desplazándose al lugar, elementos de la preventiva a bordo de la unidad 2084.

Fue el ciudadano José N de 58 años de edad, domiciliado en calle Elizardo Gutiérrez, Numero 1400 quien dijo ser el responsable del accidente luego de no respetar un alto gráfico al conducir su camioneta Ford, Explorer, modelo 1993, siendo impactado por otra unidad tripulada por Enrique N de 22 años de edad, domiciliado en calle Trinidad Rodríguez el cual se desplazaba de Norte a Sur por 5 de Mayo a bordo de una camioneta GMC, modelo 1995.

Cabe señalar ambas unidades fueron retiradas de circulación y el presunto responsable turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público por conducir en estado inconveniente y los daños ocasionados.

Por lo que respecta al propietario del inmueble afectado, lo exhortaron a denunciar los hechos ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.