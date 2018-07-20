¡Brutal golpiza!

SABINAS, COAH.- Dos jóvenes se debaten entre la vida y la muerte al ser atacados a batazos y navajazos en la colonia Montes de esta ciudad.

La agresión ocurrió a las 02:00 horas sobre la calle Abasolo donde los dos jóvenes fueron emboscados por una turba de malvivientes.

Al lugar se desplazaron Bomberos voluntarios quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados identificados como Mauro Damián Ríos, alias “La Momia” de 22 años de edad quien sufrió una herida penetrante en el abdomen y rostro, mientras que su acompañante Sergio Rocha Contreras de 21 años de edad y domiciliado en privada Santa Gabriela, número 1227 de la colonia Sarabia, presentaba lesión en cráneo y golpes contusos.

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Los lesionados fueron ingresados al Centro de Salud de esta localidad, posteriormente se optó por trasladar a Mauro Damián al Hospital General del mineral de Palaú donde sería intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo a las diligencias realizadas por las autoridades policiacas, los afectados fueron agredidos sin motivo aparente por un ciudadano de nombre Jaime Enrique de apodo “La Gamba?” de 40 años de edad y el cual cuenta con antecedentes penales.

Cabe destacar que esta persona fue interceptada a la altura de la calle Félix Ramos de la colonia López Huitrón, minutos después del ataque.

Dado a lo anterior, “La Gamba” fue puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público.