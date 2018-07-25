¡Brutal golpiza!

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Un taxista de nombre Mario Almaguer, de 75 años de edad, fue golpeado y asaltado por un sujeto el pasado jueves cerca de la 13:00 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la colonia lo Zorros.

De acuerdo con el relato de la víctima, un hombre, quien pidió sus servicios en la tienda Del Sol ubicada en la zona Centro de esta ciudad para ir a la colonia las Aves, lo agarró a golpes y se llevó dinero que había ganado durante la mañana.

El taxista narró que iban a la colonia las Aves y metros antes de las casas que se ubican a la orilla de un cuadro de futbol, al asaltante le pidió que se estacionara porque iba a “orinar”, motivo por el cual se estacionó, pero fue ahí cuando el agresor repentinamente le dio un puñetazo que lo descontroló.

Posteriormente le dio un botellazo en la cabeza y empezó a sangrar, dándole de puñetazos en la cara y cuerpo que lo dejaron inconsciente.

Relata que sintió como le esculcaban robándole la cartera y pertenencias, para posteriormente huir del lugar de los hechos, dejándolo entre unos matorrales.

Después de permanecer un rato tirado en el suelo, tomó fuerzas y se subió a la unidad.

Así dejó el asaltante a Don Mario.

“Busqué ayuda con los vecinos, mismos que solicitaron la colaboración de los elementos de la Policía Municipal, ellos me trasladaron a la clínica del IMSS”.

En la clínica le brindaron los primeros auxilios, puesto que presentaba sangrado en el rostro y cuerpo.

El afectado dijo que su agresor lo golpeó hasta que creyó que lo había matado, por eso huyó despavorido por las calles.

Afirmó que conoce a su agresor y ya dio toda la información a las autoridades para que lo capturen.

“Hoy fui yo pero puede ser otra persona y tal vez ocurra lo peor, espera que las autoridades le pongan un estate quieto”.