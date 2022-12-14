Busca Fiscalía a trailero asesino

SABINAS, COAHUILA.- Tras la muerte el martes por la noche del pequeño Neimar de 9 años y su madre Irma de 36 en un trágico accidente en la carretera Múzquiz-Palau, el chofer del tracto camión que huyo del sitio enfrentará cargos por homicidio culposo agravado manifestó el delegado regional de la FGE Ulises Ramírez Guillen.

Dijo que respecto a este accidente donde una camioneta Dodge Ram se impactó contra un tracto camión que se encontraba realizando una maniobra indebida según los peritos, en la camioneta donde viajaba una familia chocó de frente contra este vehículo y fue donde perdieron la vida madre e hijo porque quedaron prensados en la camioneta.

1 / 2 Madre e hijo quedaron prensados en la camioneta Dodge Ram que chocó de frente contra el tracto camión. 2 / 2 La madre Irma ya no llego con vida al hospital. ❮❯

Irma la madre fue trasladada a un hospital para recibir atención médica pero no lo logró, dijo que ya se inició una carpeta de investigación y se procederá contra el chofer del tracto camión quien huyó del lugar del accidente, agregó que se había asegurado por unas horas al conductor de la camioneta Ram pero este fue dejado en libertad porque Servicios Periciales y Seguridad Publica determinaron que no tenía responsabilidad, por eso se dejó en libertad.

Señaló que se realizó una necropsia a los cuerpos y ya se verá cual es el resultado sin duda que fallecieron a causa de lesiones provocadas por el accidente, muy lamentable.

Actualmente se trabaja para la judicialización del caso para fincar responsabilidades al chofer y si es el caso también contra la compañía donde trabajaba.

Respecto al nombre del posible responsable indicó que esta dentro de las investigaciones, sin embargo cree que podrán asegurarlo es una persona de la región carbonífera, los cargos podrían ser homicidio culposo agravado por tratarse de un servicio público