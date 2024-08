Buscan a estudiante desapareció al trasladarse a Sabinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Desesperados se encuentran dos padres de familia ante la incertidumbre de no saber nada de su hijo quien mencionan se desplazó hace tres días de la Villa de Esperanzas a la ciudad de Sabinas para realizar sus estadías en la sub estación de PEMEX de dicho municipio y hasta la fecha no se sabe nada de él.

"Porfavor si alguien lo vio o alguien lo a visto comuniquense con mi esposo Javier Botello o conmigo porfavor.. Estamos preocupados por Nuestro Hijo hace 3 días (miércoles 31 de Julio) que salio de casa hacia Sabinas iba para Pemex hacer sus estadías y no sabemos de el, no llego,porfavor!!! Lo ultimo que sabemos es que le dieron raí al Sauz", es lo que comentan a través de redes sociales.

El estudiante responde al nombre de Francisco Javier Botello Rodríguez, tiene 20 años de edad, tiene ojos color café y cabello corto.