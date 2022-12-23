Buscan a Ramón en ranchos y serranía

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas se boletinó ayer la ficha con datos personales y características de Ramón Alvarado el ciudadano que desapareció en esta localidad desde el pasado19 de diciembre sin dejar rastro alguno.

Cabe señalar fue la noche del pasado jueves cuando la familia del extraviado peinaron ranchos y algunos lugares situados a las orillas de la cabecera municipal donde pudiera estar esta persona, inclusive llegaron a las faldas de la Serranía Santa Rosa, informó a LA VOZ Esperanza Alvarado Molina.

Cabe señalar las primeras horas de ayer, se unió a la búsqueda de Ramón; el conocido muzquense Luis Guillermo Gálvez Díaz quien desde hace algunos años de manera voluntaria se ha sumado a este tipo de acciones ayudando a las familias de personas que desaparecen o se extravían.

El caso más reciente en el que participó esta persona proveniente del país de Chile destaca el de 2 menores que no eran localizados por sus tutores los cuales finalmente se reencontraron con sus familias gracias al apoyo de Gálvez Díaz.