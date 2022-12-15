Buscan ayuda para Violeta

NUEVA ROSITA, COAH. Una samaritana de esta Localidad hará gestiones ante el Centro Estatal de Salud Mental para el traslado de Sandra Violeta Medina Ramón quien padece esquizofrenia.

En estos momentos Violeta se encuentra en resguardo de la dirección municipal de Protección Civil de Múzquiz en calidad de desconocida, ante esta situación la dependencia emitió un comunicado en búsqueda de sus familiares para entregarla.

Al enterarse de la situación, la buena samaritana Elena Pérez Blanco, se comprometió a realizar gestiones para trasladarla a Saltillo y evitar que continúe durmiendo en la calle exponiéndose a los peligros de la noche.

Desde hace algunas semanas Violeta fue desalojada del domicilio donde vivía con su pareja sentimental, debido a los problemas que enfrentó con su familia fue echada a la calle, desde ese momento Pérez Blanco trató de localizar a sus familiares para que le autorizaron el traslado al CESAME sin respuesta alguna.

Por lo tanto habrá de solicitar a la dirección de Protección Civil de Múzquiz para que la resguardan en los refugios temporales mientras que las autoridades de salud acepten su traslado para que sea internada en ese lugar.