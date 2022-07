Buscan mejorar seguridad: RMB

SABINAS, COAH. - La seguridad en Coahuila es prioridad, esto sin descuidar ningún otro sector del estado, por lo que se busca que los cuerpos policiales tengan más cercanía con la ciudadanía y más proximidad, para que la gente les tenga respeto y no miedo. Así lo afirmó el subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía Berdeja.

En entrevista, el subsecretario comentó que, se está trabajando arduamente para que la seguridad se mantenga, esto gracias a las coordinaciones entre el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y obviamente, el gobierno del Estado y sus corporaciones policiacas.

"Esto es un trabajo en conjunto, no de uno solo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos muy al pendiente, por ello se busca no solo mantener la seguridad si no mejorarla también". Dijo el Mejía Berdeja.

Asimismo, el subsecretario, enfatizó que, es importante que la población se sienta totalmente protegida por los distintos cuerpos que brindan seguridad y no que se sienten temerosos al verlos, la policía debe de representar respeto y no miedo a las familias.

Finalmente, aclaró que, la Región Carbonífera es una de sus más grandes prioridades, esto por las diferentes problemáticas que se tienen actualmente, las cuales son, la seguridad, la industria minera y el desabasto de agua, por ello, se trabajará en atender cada uno de estos ramos.