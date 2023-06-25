Buscan señoras el “Chupa panza”

NUEVA ROSITA, COAH.- Mujeres principalmente buscan pastillas naturales para reducir de peso y talla, para lucir una figura esbelta durante el periodo vacacional que se aproxima en las diferentes playas de la República.

“El chupa panza”, “Té piña Lim”, son los productos naturales que tienen mayor demanda en los herbarios de la localidad, así como pastillas compuestas de hierbas que sirven para reducir el apetito.

Diego Mendoza propietario de un conocido herbario señaló que las ventas de estos productos son muy efectivos para adelgazar los mismos que los solicitan tanto hombres como mujeres que decidieron bajar de peso.

Los productos ya señalados son los que tienen mayor demanda ya que ayudan acelerar el metabolismo así como al intestino perezoso, los resultados se pueden observar en un mes siempre y cuando lleven una dieta balanceada.

Estos productos no son mágicos hay que llevar una dieta balanceada además de realizar diferentes rutinas de ejercicio aunado a los tratamientos naturales, el resultado será el esperado.