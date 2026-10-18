NUEVA ROSITA: Festejan el 88 aniversario del Ejido Sauceda del Naranjo

NUEVA ROSITA, Coah.- Integrantes del Comité de Festejos del Ejido Sauceda del Naranjo preparan los festejos para la celebración del 88 aniversario de dicha comunidad con la segunda edición de la cabalgata, rodeo, música en vivo y una gran convivencia familiar.

Así lo informó Bertha Alicia Flores González, quien pertenece a dicho ejido y es secretaria de la mesa directiva de la comunidad rural, destacando que el evento se realizará el 28 de noviembre y se espera la participación de habitantes de toda la región.

Señaló que la intención es que todas las familias de los ejidos vecinos puedan acompañarlos, al tratarse de tradiciones muy importantes que dejan un gran legado a los habitantes de cada ejido.

Detalló que la cabalgata partirá del parque Los Sabinitos del río Sabinas en la Villa de San Juan de Sabinas, tomando la carretera estatal número 20, tramo San Juan-Palaú.

Añadió que el recorrido pasará por la zona centro de dicha villa hasta llegar a Sauceda del Naranjo, donde se realizarán diversas actividades cien por ciento familiares.