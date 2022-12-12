Cae en Nueva Rosita por cargar cristal

NUEVA ROSITA, COAH. En el combate contra las drogas, la dirección de seguridad pública logró la detención de Marco Antonio “N”, quien portaba en su haber un kilogramo de material rocoso color blanco con características de la metanfetamina conocida como el 'cristal".

Durante los operativos de presencia y vigilancia que realizan los elementos de seguridad pública, lograron ubicar al sujeto que viajaba a bordo de un automóvil tipo Sedán Altima color gris, la actitud sospechosa del conductor atrajo la atención de los uniformados marcándolo el alto para su inspección.

En el interior se localizó el paquete de la sustancia tóxica, de inmediato fue remitido a los separos de la cárcel pública municipal, la detención se realizó en la calle J.J Padilla del Libramiento Sur.

Posteriormente fue puesto a disposición del titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico de la Federación con asiento en Monclova por el delito posesión de narcóticos y lo que resulte. Así lo confirmó el Director del Mando Único Francisco Alberto Garza Sifuentes.

Así mismo la unidad en que transportaba el narcótico fue puesto a disposición del las autoridades Federales que determinarán la situación del detenido.