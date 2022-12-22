Cae hampón que lesionó a niño

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Familiares de Andrea N y su hijo Mateo exigen caiga todo el peso de la ley en contra de quienes los asaltaron dejando convaleciente en una cama de hospital al pequeño de 5 años.

María del Carmen Oñate, abuelita del niño expresó a LA VOZ que la tarde del martes se rumoró que ya había una persona detenida como presunto responsable del asalto, sin embargo, no saben exactamente si esto es verídico.

Mientras tanto indicó que su nuera Andrea interpuso ya formal querella ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público por los hechos ocurridos donde resultó afectada junto con su hijo el cual presenta fractura de brazo derecho.

La abuelita de Mateo pidió castigo para los malhechores a quienes calificó de cobardes al no tener corazón y golpear a un niño y, a una mujer.

Solicitamos además dijo, que los presuntos responsables se hagan cargo de los gastos médicos que habrá de generar la recuperación del niño aunado a que Andrea la mamá también se encuentra mal de salud.

Agregó que es triste que pasen este tipo de situaciones pues como familia tenían pensado pasarla en sana convivencia, -hoy ya hasta se nos quitaron las ganas de estar disfrutando de la navidad y Noche Buena con nuestros familiares pues para mí lo primero es que ellos estén bien de salud- abundó la mujer.