Caen 7 por crimen de ejidatario

NUEVA ROSITA, COAH.- Presuntamente los siete detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, están involucrados en el asesinato del ejidatario Arnulfo Sanmiguel Montalvo, registrados el pasado domingo en la Villa de Agujita.

Aracely Aranda Palos, tía de uno de los detenidos.

Las familias de los detenidos están desesperados por no conocer la situación de sus hijos pues hasta el momento no les han permitido visitarlos en las celdas de la cárcel pública municipal para saber de qué los acusan.

Aracely Aranda Palos, tía de uno de los detenidos señaló que la tarde del lunes dos de los siete detenidos y que son menores de edad fueron trasladados a la ciudad de Sabinas ignorando con qué autoridad los presentarían.

Por lo pronto las familias de los detenidos de las colonias Rovirosa y del ejido María, se encuentran postradas en las instalaciones de la Agencia Investigadora del Ministerio Público en busca de que alguna autoridad les comunique el por qué están detenidos.

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