Caen en Múzquiz agresores de Julio Cesar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los agresores del joven que fue apuñalado la mañana de ayer en la colonia 28 de noviembre ya fueron capturados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Son tres los individuos detenidos que mediante imágenes fueron reconocidos por el afectado como los autores dela golpiza y las lesiones que este recibió en diversas partes de cuerpo, informaron autoridades de la Fiscalía Regional.

Cabe señalar, gracias a la pronta y oportuna intervención de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, las diligencias rindieron resultados, logrando capturar y llevar ante la justicia a los agresores que intentaron dar muerte a Julio.

Por otra parte, cabe hacer mención que Luz María N madre de familia de Julio Cesar N dijo que su hijo recobró el conocimiento, pero sigue con oxígeno y aunque el estado de salud es grave, ella tiene plena confianza en que su primogénito saldrá adelante.

Al encontrarse internado en el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”, a Julio le realizarán algunos chequeos en el sistema digestivo por parte de un médico gastroenterólogo.

Además cuentan ya con los donadores de sangre, uno de ellos será su padre, en dado caso que requiera el joven muzquense de otra cirugía.

Como se recordará Julio Cesar fue atacado en el hogar de su abuelita cuando este dormía, recibiendo 13 puñaladas punzocortantes, 5 en tórax, 4 en pelvis, 3 en extremidad izquierda y una más en lado frontal del rostro.