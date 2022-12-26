Cálida Navidad Viven abuelitos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡Llegar a adulto mayor no es fácil! Nos vamos quedando solos y estamos a la espera de que alguien nos haga compañía, que alguien se interese en charlar con nosotros, pero sobre todo que nos regalen amor.

Estas fueron las palabras de Juan Valdemar Ramírez a quien cariñosamente llaman “Jonny” él tiene 80 años de edad y es originario de un pueblito de nombre El Encino ubicado en la Unión Americana.

Expresó que durante su juventud fue maestro de inglés, es una persona muy culta y preparada, sin embargo, conforme pasaron los años, poco a poco se fue quedando solo.

Afortunadamente Don Jonny conoció a una persona originaria de este Municipio el cual le mencionó del Asilo de Ancianos “San Judas Tadeo” donde podría pasar su vejez, sin preocuparse por no tener un techo, cobijo y alimentación.

Fue así que decidió venirse a radicar a Múzquiz donde el pasado 24 de diciembre pasó la Noche Buena y Navidad al lado de quienes ahora considera su segunda familia, abuelitos y abuelitas casi de su misma edad y con quienes comparte su valioso tiempo.

El asilo cuenta con cerca de 17 adultos mayores entre hombres y mujeres, algunos señalan han arribado al refugio de forma voluntaria, otros no, como es el caso de Don Enrique el cual tiene problemas de visión manifestando que su familia con engaños lo dejó ahí y ya no han vuelto a visitarlo.

El abuelito expresa que desde entonces ya no tiene familia de sangre pues su familia son las personas con quienes comparte dormitorio en el asilo, quienes le han demostrado la verdadera amistad, el verdadero amor, ayudándolo y preocupándose por su salud.

Don Juan José lleva 3 años en el asilo, las empleadas del lugar indican que es una persona muy tranquila y siempre se la pasa en su silla de ruedas.

Recostado en una cama yacía Don Teodoro de 90 años de edad que minutos antes se disponía a salir a tomar el sol, sin embargo, decidió recostarse al sentir frío, dijo que su sobrina lo llevó al Asilo y lo visita de vez en cuando.

Aseveró que ni siquiera se dio cuenta que pasó la Navidad, solamente que uno de sus familiares le llevó las galletas que tanto le gustan.

Don José Benavides originario de Múzquiz mencionó que permanece desde hace 1 año en el Asilo de Ancianos donde esta navidad la pasó bonito rodeado de sus compañeros.

Así una a una son escuchadas las vivencias de los abuelitos encontrándose entre las abuelitas, María “La Guera” originaria de Monterrey, Nuevo León y quien a sus más de 98 años de edad ahora es un poco remilgosa y mal hablada, pero, que cuando quiere comer alguna fruta o un dulce, se convierte en la abuelita más tierna y dulce, los médicos señalan que ella esta volviendo a ser como niña por ello hay que tenerla paciencia.

Así es como viven los adultos mayores en el Asilo de Ancianos teniendo una vida digna, protegidos de las inclemencias del tiempo pero sobre todo de las personas que no quieren lidiar con ellos y que se olvidan que a estas personitas que llegan a su vejez hay que cuidarlos, brindarles comprensión, atención, cuidados, pero sobre todo mucho amor sin olvidar que cada uno de ellos tiene una historia de vida que contar y de superar dificultades.