Caos por festivo En los bancos

NUEVA ROSITA, COAH. Bancos cerraron ayer sus puertas con motivo de la celebración del día del Empleado Bancario, lo que ocasionó un caos entre los clientes que ignoraban que hoy se suspenderían las labores.

Además de la suspensión de labores, no había dinero en los cajeros automáticos lo que provocó aún más el enojo de los clientes que pretendían retirar los recursos propios de ahorros y aguinaldos.

La derrama económica se reflejó en nóminas desde la noche del domingo, así que las personas se dieron a la tarea de retirar su dinero para evitar aglomeraciones durante el lunes sin embargo fue día de asueto para los empleados bancarios.

Las personas visitaron todos los cajeros automáticos ubicados en centros comerciales para retirar su ahorro y aguinaldos que ya se están entregando a la base trabajadora.

Hoy los empleados de las diferentes instituciones crediticias reanudan actividades, para atender a la clientela que dejaron asuntos pendientes al permanecer cerradas los bancos de la localidad.