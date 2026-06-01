Más de 280 paquetes electorales entregados en Sabinas para el 7 de junio

SABINAS, COAH.- Este lunes 1 de junio se realizó la entrega de más de 280 paquetes electorales a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs), quienes tienen la responsabilidad de distribuirlos entre los ciudadanos que ya cuentan con nombramientos como funcionarios y presidentes de las mesas directivas de casilla.

Con este operativo, se avanza en la organización de la jornada electoral que se celebrará en los próximos días, tras haber llegado el material al Comité Distrital Electoral, siendo resguardados en la bodega electoral que en su momento se habilitó y que cuenta con toda la reglamentación electoral.

Los paquetes contienen la documentación y materiales necesarios para la instalación y funcionamiento de las casillas, las cuales comenzarán a instalarse a partir del 7 de junio en cada uno de los seccionales.

Los CAEs serán los encargados de garantizar que todo esté listo para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas y seguras.

El comité distrital electoral municipal organizó un operativo preciso para la entrega de los paquetes, con el objetivo de que cada representante de casilla cuente con los materiales en tiempo y forma.

La logística incluyó recorridos por diversas cabeceras municipales, como Allende, Villa Unión, Nava, el Ejido 1 de Mayo y Sabinas, donde se realizó la distribución correspondiente.

Autoridades electorales destacaron que este proceso requiere una coordinación minuciosa, ya que se trata de garantizar que el próximo 7 de junio las casillas estén instaladas desde las primeras horas de la jornada.

La entrega anticipada de los paquetes busca prevenir contratiempos y asegurar la transparencia del proceso electoral.

Con este operativo, el distrito tres se prepara para recibir a los votantes en una jornada que se espera ordenada y eficiente.

La puntualidad en la entrega de los materiales y la responsabilidad de los CAEs son factores clave para que el proceso se desarrolle con normalidad y confianza ciudadana.