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Coahuila

Lucy enfrenta malformación en el corazón: necesita apoyo

Su madre ha organizado diversas actividades para recaudar fondos y acelerar el proceso de cirugía en una clínica privada.

Por Monserrat Rodarte - 01 junio, 2026 - 08:02 p.m.
Lucy necesita una cirugía cardíaca y su familia busca apoyo para costearla.
Lucy necesita una cirugía cardíaca y su familia busca apoyo para costearla.
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      Saltillo, Coahuila.- A sus apenas ocho años de edad, Lucy enfrenta una batalla que ningún niño debería librar. La pequeña saltillense fue diagnosticada con una malformación en una de las arterias de su corazón, condición que requiere un procedimiento especializado para mejorar su salud y calidad de vida.

      Aunque la intervención podría realizarse a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los tiempos de espera representan una preocupación para su familia, que busca acelerar la atención médica para evitar complicaciones.

       

      Por ello, su madre ha emprendido diversas actividades para recaudar fondos, entre ellas rifas y otras iniciativas solidarias, con la esperanza de reunir el dinero necesario para que la cirugía pueda realizarse en una clínica privada.

      La familia reconoce que el camino no ha sido sencillo, pero mantiene la esperanza gracias a la solidaridad de la comunidad, confiando en que cada aportación puede acercar a Lucy a la oportunidad de recibir el tratamiento que necesita.

       

      Quienes deseen sumarse a esta causa pueden comunicarse directamente con la madre de la menor al teléfono 844 390 4309, donde también se brinda información sobre las actividades de apoyo que se encuentran en marcha.

      Mientras continúa la colecta, Lucy sigue enfrentando su diagnóstico con la fortaleza y la sonrisa que caracterizan a la infancia, inspirando a quienes hoy se unen para ayudarla a cuidar lo más importante: su corazón.

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