Capta Coahuila 5mmdp

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una derrama económica de 5 mil 500 millones de pesos cerrará el año 2022 el Estado de Coahuila en el rubro de turismo, superando al 2019 cuando obtuvieron 5 mil 300 MDP.

Lo anterior fue informado por la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en la Entidad, Azucena Ramos Ramos tras asistir al Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa, Tania Vanessa Flores Guerra, la tarde del pasado miércoles.

Dijo a su vez que concluirán el año con una ocupación hotelera del 46.7 % permaneciendo arriba de la media nacional en destinos de ciudad lo cual es importante pues refleja precisamente expresó, el fortalecimiento que se ha venido dando en el sector turístico.

Añadió que, para obtener estos logros, ha tenido mucho que ver la promoción del Estado en plataformas nacionales e internacionales, la atracción de eventos también de alta gama ha permitido cerrar con 800 eventos de todo tipo desde culturales, deportivos, artísticos, etc.

“Así se lograron reactivar las ferias, las vendimias, los conciertos, entre otros atractivos, lo cual ha permitido una gran movilidad en el Estado de Coahuila”, abundó la secretaria.

Agregó que, en estos últimos dos años, el sector turístico ha ido creciendo pues de acuerdo a cifras del INEGI tiene ya más de 18 mil empleos que se han generado.