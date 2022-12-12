Caravana Mejora deleita sabinenses

Sabinas, Coahuila.- Con gran éxito se llevó a cabo en Sabinas la caravana de talento Coahuilense "Mejora con tu Cultura", donde los asistentes pudieron deleitarse con talleres de manualidades, que impartió la maestra Fide y Yuvisela Muñoz, así como cuentacuentos que fueron del agrado de las familias, principalmente los niños que se involucraron en esta actividad.

Estuvo presente con la representación de la alcaldesa Diana Haro Martínez, la coordinadora municipal de Cultura Maripily Arizpe, el secretario del Ayuntamiento, profesor Mario Alberto Muñiz Nájera, el coordinador regional de Cultura profesor Ramiro Flores Morales y la directora del Museo "Francisco Villa", profesora Berta Alicia Villarreal Rodríguez.

Lo anterior a través de la Secretaría de Cultura de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado y el gobierno municipal de Sabinas que preside la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez.

La caravana arrancó desde las 5 de la tarde en las plazas gemelas, entre río Mississipi y río Nazas de la colonia Infonavit.

Lo primero fueron los talleres para dar paso a los cuentacuentos, posteriormente la danza del ballet folklórico Ilhuitzintli de la instructora Gabriela González.

También se presentó el cantante Leonel Oropeza con melodías que fueron entonadas por los presentes y, para cerrar con broche de oro, la banda Kañon que puso a bailar a quienes gustan de su música.