Contactanos

Coahuila

Caravana Mejora deleita sabinenses

Arrancó en las plazas gemelas, entre río Mississipi y río Nazas de la colonia Infonavit.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 12 diciembre, 2022 - 10:25 p.m.
Caravana Mejora deleita sabinenses
Con gran éxito se llevó a cabo en Sabinas la caravana de talento Coahuilense Mejora con tu Cultura.

Sabinas, Coahuila.-  Con gran éxito se llevó a cabo en Sabinas la caravana de talento Coahuilense "Mejora con tu Cultura", donde los asistentes pudieron deleitarse con talleres de manualidades, que impartió la maestra Fide y Yuvisela Muñoz, así como cuentacuentos que fueron del agrado de las familias, principalmente los niños que se involucraron en esta actividad.

Estuvo presente con la representación de la alcaldesa Diana Haro Martínez, la coordinadora  municipal de Cultura Maripily Arizpe, el secretario del Ayuntamiento, profesor Mario Alberto Muñiz Nájera, el coordinador regional de Cultura profesor Ramiro Flores Morales y la directora del Museo "Francisco Villa",  profesora Berta Alicia Villarreal Rodríguez.

1 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
Los asistentes pudieron deleitarse con talleres de manualidades, que impartió la maestra Fide y Yuvisela Muñoz.
2 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
Cuentacuentos, fueron del agrado de las familias, principalmente los niños que se involucraron en esta actividad.
3 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
También se presentó el cantante Leonel Oropeza con melodías que fueron entonadas por los presentes.
4 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
Para cerrar con broche de oro, la banda Kañon que puso a bailar a quienes gustan de su música.
5 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
6 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
7 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses
8 / 8
Caravana Mejora deleita sabinenses

Lo anterior a través de la Secretaría de Cultura de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado y el gobierno municipal de Sabinas que preside la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez.

La caravana arrancó desde las 5 de la tarde en las plazas gemelas, entre río Mississipi y río Nazas de la colonia Infonavit.

Lo primero fueron los talleres para dar paso a los cuentacuentos, posteriormente la danza del ballet folklórico Ilhuitzintli de la instructora Gabriela González.

También se presentó el cantante Leonel Oropeza con melodías que fueron entonadas por los presentes y,  para cerrar con broche de oro, la banda Kañon que puso a bailar a quienes gustan de su música.

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

    Los asistentes pudieron deleitarse con talleres de manualidades, que impartió la maestra Fide y Yuvisela Muñoz.

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

    Cuentacuentos, fueron del agrado de las familias, principalmente los niños que se involucraron en esta actividad.

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

    También se presentó el cantante Leonel Oropeza con melodías que fueron entonadas por los presentes.

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

    Para cerrar con broche de oro, la banda Kañon que puso a bailar a quienes gustan de su música.

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

  • Caravana Mejora deleita sabinenses

  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
  • Caravana Mejora deleita sabinenses
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados