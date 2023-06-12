Carreterazo: 8 lesionados

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Un fuerte accidente automovilístico por alcance se registró sobre la carretera estatal número 23, tramo Palaú-El Sauz cruce con Francisco I. Madero a la altura del arco de bienvenida a Esperanzas, resultando 8 personas con golpes contusos.

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Elementos de Seguridad Pública Municipal se desplazaron al lugar al igual que socorristas del grupo “Delfines” quienes auxiliaron a la familia afectada y, al presunto conductor responsable.

Edgar Eduardo N de 36 años de edad con domicilio en la ciudad de Nueva Rosita, resultó policontundido y con lesión en tobillo derecho, manifestando que viajaba acompañado de su familia en dirección de Norte a Sur a bordo de una camioneta Chevrolet, Suburban modelo 2011 con placas de UCD.

Antes de llegar al arco de bienvenida de esta Villa, activó el direccional para indicar que ingresaría a dicha comunidad, siendo impactado por alcance por Miguel N de 34 años de edad y domiciliado en el barrio El Alto de la ciudad de Melchor Múzquiz el cual también resultó con golpes contusos tras el accidente.

Con Edgar Viajaba una mujer en estado de gestación además de Juan Antonio N de 4 años; Vanessa N de 13 años; Jimena N de 17 años; Oscar N de 23 años y Cristian N de 17 años, todos ellos resultaron policontundidos siendo atendidos en la clínica 31 del IMSS de Minas de Barroterán.